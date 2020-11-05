Mustafa Denizli: Gelen teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Kulüplerin, Süper Lig'in ilk haftalarında teknik direktörlerle yollarını ayırmasını da değerlendiren Denizli, "Bu ilk defa bu yıl karşılaştığımız bir durum değil. Yıllardır aynı şeyler oluyor. Söylenecek fazla bir şey yok. Tabii burada sadece tek taraflı düşünmek yanlış olur. Bu erken ayrılıklarla ilgili her iki tarafın da hatalarını değerlendirmek lazım" yorumunu yaptı.
Denizli, yeniden teknik direktörlük yapıp yapmayacağı yönündeki soruya ise "Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok. Belirli standartları olan teklifleri değerlendirmeye alıyorum. Bunun dışında illa ki çalışmak için çalışmıyorum" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'nin lige iyi bir başlangıç yaptığını sözlerine ekleyen Denizli, şunları söyledi:
"Daha ligin başı sayılır. Futbolda her şey bir anda değişebilir ama görünen bir gerçek var ki, Fenerbahçe hem kadro, hem de aldığı sonuçlar itibariyle sezon başında avantajlı bir konumda. Onun dışında diğerlerinin de iddiası var ama Fenerbahçe bu görüntüsüyle bir adım önde görünüyor. Ancak kesin konuşmak için çok erken. Türkiye'de 2-3 haftada her şey değişebilir."
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