SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mustafa Denizli: Gelen teklif var

Mustafa Denizli: Gelen teklif var

FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

66. Gillette Milliyet ödül töreni düzenlendi. Mustafa Denizli ödül töreninde gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca teknik direktörlük yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, "Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok. Belirli standartları olan teklifleri değerlendirmeye alıyorum. Bunun dışında illa ki çalışmak için çalışmıyorum" dedi. Öte yandan Denizli, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de avantajlı bir konumda olduğunu da dile getirdi.

Mustafa Denizli: Gelen teklif var

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

"ERKEN AYRILIKLARLA İLGİLİ HER İKİ TARAFIN DA HATALARINI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Kulüplerin, Süper Lig'in ilk haftalarında teknik direktörlerle yollarını ayırmasını da değerlendiren Denizli, "Bu ilk defa bu yıl karşılaştığımız bir durum değil. Yıllardır aynı şeyler oluyor. Söylenecek fazla bir şey yok. Tabii burada sadece tek taraflı düşünmek yanlış olur. Bu erken ayrılıklarla ilgili her iki tarafın da hatalarını değerlendirmek lazım" yorumunu yaptı.

"TEKLİF VAR AMA BELİRLİ STANDARTLARI OLAN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALIYORUM"

Denizli, yeniden teknik direktörlük yapıp yapmayacağı yönündeki soruya ise "Teklif var ama her teklife evet diyecek halimiz yok. Belirli standartları olan teklifleri değerlendirmeye alıyorum. Bunun dışında illa ki çalışmak için çalışmıyorum" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE HEM KADRO, HEM DE ALDIĞI SONUÇLAR İTİBARİYLE SEZON BAŞINDA AVANTAJLI BİR KONUMDA"

Fenerbahçe'nin lige iyi bir başlangıç yaptığını sözlerine ekleyen Denizli, şunları söyledi:

"Daha ligin başı sayılır. Futbolda her şey bir anda değişebilir ama görünen bir gerçek var ki, Fenerbahçe hem kadro, hem de aldığı sonuçlar itibariyle sezon başında avantajlı bir konumda. Onun dışında diğerlerinin de iddiası var ama Fenerbahçe bu görüntüsüyle bir adım önde görünüyor. Ancak kesin konuşmak için çok erken. Türkiye'de 2-3 haftada her şey değişebilir."

ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Yıldız futbolcunun eşi büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Denizli: Gelen teklif var
Denizli: Gelen teklif var
Nihat Özdemir: Tribünlerimizi de açmak istiyoruz
'Tribünlerimizi de açmak istiyoruz'
Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu sözü
Dorukhan: Emre ağabey arada kızıyor
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11’ler
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
ÖZET | Rizespor - Kayserispor maç sonucu : 1-0
Remy şov devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.