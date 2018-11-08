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Galatasaray'da Fatih Terim- Mustafa Cengiz krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2018 08:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında buz gibi rüzgârlar esti, kenetlenme derken bir anda fikir ayrılığı belirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim- Mustafa Cengiz krizi

Başkan Cengiz’in “Dilerdim ki 6-0’ın psikozu bozulsun” sözüne içerleyen Fatih Terim, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır” diye rahatsızlığını anlattı.

Almanya’da kongre üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Cengiz ise Terim’i eleştirerek, “Florya, Gomis satılırken bize a, b, c, d ve hatta e planı olduğunu söyledi. Biz planları olup olmadığını sormuştuk. Ancak planlamada sıkıntı olmuş” diye konuştu.

Galatasaray bir yandan derbideki olaylardan gelecek cezaları beklerken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı. Eleştirilerden kurtulma ve olaylardan en az hasarla sıyrılma adına kulüpten ve Başkan Mustafa Cengiz’den birçok açıklama gelirken, bu sırada satır aralarındaki sözler kriz çıkardı.

Bunların ilki Cengiz’in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, “Dilerdim ki, 2-0’lık skor 7-0’a ulaşsın ve 6-0’ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0’dan 2-2’ye geldi ve bir direnç gösterildi” ifadesi teknik direktör Fatih Terim’i çok kırdı.

Tecrübeli teknik adamın yakın çevresine bu konuyla ilgili sitemde bulunduğu, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır. Biz rakibimizin sahasında kupa kaldırmışız” diyerek Başkan Mustafa Cengiz’in sözlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardı.

BULUŞMADILAR

Başkan Cengiz ise Almanya’ya gelen kongre üyeleri ile yaptığı sohbetlerde Gomis konusunda topu Florya’ya attı. Cengiz, “Florya (Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak) Gomis satılırken bize a, b, c, d ve hatta e planı olduğunu söyledi. Biz planları olup olmadığını sormuştuk. Ancak planlamada sıkıntı olmuş” diyerek bu konuda yönetimin eleştirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Diğer taraftan Schalke deplasmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim’in bir araya gelmemesi dikkat çekti. (MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray mustafa cengiz fatih terim

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne zaman fatih terim, emekli olur, Türk Futbolu rahatlar, saygın hale gelir.
FENERBAHÇE ADAMI PERİŞAN EDER :)))))))))
6-0 terime girdi başkanda cengizde iyice sıkıştırdı çıkmaz çıkmaz artık pisikoz lardan
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