Galatasaray'da Fatih Terim- Mustafa Cengiz krizi

Başkan Cengiz’in “Dilerdim ki 6-0’ın psikozu bozulsun” sözüne içerleyen Fatih Terim, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır” diye rahatsızlığını anlattı.

Almanya’da kongre üyeleriyle bir araya gelen Mustafa Cengiz ise Terim’i eleştirerek, “Florya, Gomis satılırken bize a, b, c, d ve hatta e planı olduğunu söyledi. Biz planları olup olmadığını sormuştuk. Ancak planlamada sıkıntı olmuş” diye konuştu.

Galatasaray bir yandan derbideki olaylardan gelecek cezaları beklerken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı. Eleştirilerden kurtulma ve olaylardan en az hasarla sıyrılma adına kulüpten ve Başkan Mustafa Cengiz’den birçok açıklama gelirken, bu sırada satır aralarındaki sözler kriz çıkardı.

Bunların ilki Cengiz’in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, “Dilerdim ki, 2-0’lık skor 7-0’a ulaşsın ve 6-0’ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0’dan 2-2’ye geldi ve bir direnç gösterildi” ifadesi teknik direktör Fatih Terim’i çok kırdı.