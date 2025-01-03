Galatasaray'da formayı unutmuştu! Teknik heyetten Yusuf Demir kararı... Gönderiliyor!

Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir bir türlü beklenen çıkışı yapamazken genç oyuncu için sürpriz bir karar alındı.

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Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Yusuf Demir'in daha fazla süre alarak kendisini geliştirmesini sağlamak için devre arasında kiralanmasına karar verildi.

TALİPLERİ VAR

Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Göztepe'nin Yusuf Demir'e talip olduğu ve kiralama seçeneğine sıcak baktıkları öğrenildi.