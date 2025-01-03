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Galatasaray'da formayı unutmuştu! Teknik heyetten Yusuf Demir kararı... Gönderiliyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 12:40
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Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin oldukça uzağında kalan Yusuf Demir için teknik heyet ve yönetimden sürpriz bir karar çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da formayı unutmuştu! Teknik heyetten Yusuf Demir kararı... Gönderiliyor!
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir bir türlü beklenen çıkışı yapamazken genç oyuncu için sürpriz bir karar alındı.

GÖNDERİLİYOR

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Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Yusuf Demir'in daha fazla süre alarak kendisini geliştirmesini sağlamak için devre arasında kiralanmasına karar verildi.

TALİPLERİ VAR

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Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Göztepe'nin Yusuf Demir'e talip olduğu ve kiralama seçeneğine sıcak baktıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir galatasaray
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