Galatasaray’da Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun görevine son verildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler, Gianmarco" denildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kulübün başına geçen Pozzecco yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş’a elendi. Bu sezon Pozzecco yönetiminde 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3 kez de mağlubiyet yaşadı.