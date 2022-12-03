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Galatasaray'da Icardi'den gelen haber camiada şok etkisi yarattı! Fenerbahçe maçında...

03.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli golcü Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildi. Gelen bu haberin ardından Icardi'nin Fenerbahçe derbisine yetişemeyeceği öğrenildi. Yıldız golcüden gelen bu haber camiada deprem etkisi yarattı.

Galatasaray'da Icardi'den gelen haber camiada şok etkisi yarattı! Fenerbahçe maçında...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da antrenmanda topuk pası verirken sakatlık geçiren Mauro İcardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda antrenmanda geri pas atarken sakatlandığı öğrenilen Icardi, camiada moralleri bozdu.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

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Tedavisine başlanan Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayamayacağı öğrenildi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan derbi maçında Icardi'nin sahada olamayacak olması camiada moralleri bozdu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YILDIZLAŞMIŞTI

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Icardi, Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak maçın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Performansı her geçen gün artan Arjantinli oyuncunun sakatlanması taraftarları adeta yıktı.


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