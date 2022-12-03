Galatasaray'da Icardi'den gelen haber camiada şok etkisi yarattı! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray'da antrenmanda topuk pası verirken sakatlık geçiren Mauro İcardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda antrenmanda geri pas atarken sakatlandığı öğrenilen Icardi, camiada moralleri bozdu.
Tedavisine başlanan Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayamayacağı öğrenildi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan derbi maçında Icardi'nin sahada olamayacak olması camiada moralleri bozdu.
Icardi, Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak maçın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Performansı her geçen gün artan Arjantinli oyuncunun sakatlanması taraftarları adeta yıktı.