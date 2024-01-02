Galatasaray'da Icardi'yi isteyen takımlar keyifleri kaçırdı! Maaşının neredeyse 4 katını veriyorlar...

Galatasaray'ın kapısı son günlerde Icardi için çalıyor. Suudi Arabistan kulüpleri devre arası transfer döneminde de kendilerinden sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılıların golcü ismi Icardi'ye kancayı takan Suudi kulüpleri resmi teklifi iletmek için gün sayıyor.

İKİ DEV KULÜP İSTİYOR

Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor.

ICARDI İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU

Icardi'nin İstanbul'da çok mutlu olduğu bilinirken, kendisine yapılacak teklife göre karar vereceği öğrenildi.

YILLIK 25 MİLYON EURO HAZIR

Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek...





