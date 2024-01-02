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Galatasaray'da Icardi'yi isteyen takımlar keyifleri kaçırdı! Maaşının neredeyse 4 katını veriyorlar...

02.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Son dönemlerde performansı düşse de öncesinde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncuya Arabistan yarımadasından talipler çıktı. Galatasaray'a gelmeden önce de Suudi Arabistan Ligi'nden birçok takımla görüşen Arjantinli oyuncu tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kapısı son günlerde Icardi için çalıyor. Suudi Arabistan kulüpleri devre arası transfer döneminde de kendilerinden sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılıların golcü ismi Icardi'ye kancayı takan Suudi kulüpleri resmi teklifi iletmek için gün sayıyor.

İKİ DEV KULÜP İSTİYOR

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Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor.

ICARDI İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU

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Icardi'nin İstanbul'da çok mutlu olduğu bilinirken, kendisine yapılacak teklife göre karar vereceği öğrenildi.

YILLIK 25 MİLYON EURO HAZIR

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Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek...

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