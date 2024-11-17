Galatasaray'da iki ayrılık kesinleşti! Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in biletini kesti

Galatasaray'da gündem iç transfer... Bir yandan Osimhen'in bonservisi alabilmek için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da eldeki oyuncuların bazılarından çıkmak istiyor.
Kadroda forma şansı bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Okan Buruk, takımda mutsuz oyuncu istemiyor. Şampiyonluk yolunda hata istemeyen Okan Buruk, gidecek oyuncuları belirledi.
Kadroda istediği forma şansını bulamayan Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'e durumu bildiren Okan Buruk, bu iki oyuncuya da devre arasında kendisine takım bulmasını söyledi.