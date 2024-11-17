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Galatasaray'da iki ayrılık kesinleşti! Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in biletini kesti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 12:45
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Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacakların ismi yavaş yavaş netlik kazandı. Forma şansı bulamayan oyuncuları göndermeye karar veren Okan Buruk, yönetime iki ismi direkt olarak iletti.

Galatasaray'da iki ayrılık kesinleşti! Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in biletini kesti
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gündem iç transfer... Bir yandan Osimhen'in bonservisi alabilmek için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da eldeki oyuncuların bazılarından çıkmak istiyor.

OYNAMAYANLAR GÖNDERİLECEK

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Kadroda forma şansı bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Okan Buruk, takımda mutsuz oyuncu istemiyor. Şampiyonluk yolunda hata istemeyen Okan Buruk, gidecek oyuncuları belirledi.

HAKIM ZIYECH VE YUSUF DEMİR

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Kadroda istediği forma şansını bulamayan Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'e durumu bildiren Okan Buruk, bu iki oyuncuya da devre arasında kendisine takım bulmasını söyledi.

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Okan Buruk Yusuf Demir galatasaray hakim ziyech
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