Galatasaray'da Jakobs gelişmesi! Antalyaspor maçında sakatlanmıştı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı - kırmızılılarda Ismail Jakobs gelişmesi yaşandı.

TOTTENHAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.