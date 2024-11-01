SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Jakobs gelişmesi! Antalyaspor maçında sakatlanmıştı...

Galatasaray'da Jakobs gelişmesi! Antalyaspor maçında sakatlanmıştı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 22:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ı konuk edecek. 7 Kasım Perşembe günü oynanacak kritik mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Antalyaspor deplasmanında sakatlanarak bir süredir takımdan uzak kalan sarı-kırmızılıların sol beki Ismail Jakobs, bireysel çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Jakobs gelişmesi! Antalyaspor maçında sakatlanmıştı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı sahasında ağırlayacak. Kritik maç öncesi sarı - kırmızılılarda Ismail Jakobs gelişmesi yaşandı.

TOTTENHAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

gshn

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

f249b89fbbff4861bc8345327055a516

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

Fenerbahçe için bir araya geldiler!

Fenerbahçe için bir araya geldiler!

Galatasaray'a müjde üstüne müjde!

Galatasaray'a müjde üstüne müjde!

Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.