Galatasaray'da kale Fatih Öztürk'e emanet

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yokluğunda kaleyi Fatih Öztürk’e emanet ediyor. Yıllardır Süper Lig’de file bekçiliği yapan 33 yaşındaki kaleci Akhisar ve Kasımpaşa’da gösterdiği performansla uzun süredir büyük takımlar için bir alternatifti. Galatasaray’ın geçen sene de görüştüğü Fatih Öztürk’ün Florya’ya doğru yola çıkması bu yaza kısmet oldu.

ALBAYRAK BİTİRDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın bizzat ilgilendiği transferde Kasımpaşa Kulübü ile tüm pürüzler çözüldü. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi iple çeken Fatih’le de her konuda anlaşılırken, çok yakında resmi açıklama yapılacak. Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

GALATASARAY'DA 1 NUMARA KİM OLACAK?

Terim onu Okan Kocuk'un yerine birinci kaleci olarak düşünüyor. Bilindiği üzere Fernando Muslera geçen sezon geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle 2020-21 sezonunun ilk bölümünde forma giyemeyecek. Deneyimli file bekçisi geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 20 maçta forma giyerken kalesinde 44 gol gördü.

(AJANSSPOR)



