SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da KAP geldi! İşte yeni transfer Angelino'nun maliyeti

Galatasaray'da KAP geldi! İşte yeni transfer Angelino'nun maliyeti

13.07.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı sol bek Angelino'nun maliyetini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında kiraladığını duyurdu. İşte detaylar...

Sol bek arayışlarını, Leipzig'den Angelino'yla noktalayan Galatasaray'dan oyuncunun maliyetine dair bir KAP açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a gelirken, bugün takımın Avusturya'daki kampına katılmıştı.

Galatasaray yaptığı açıklamada, oyuncunun maliyetini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve Muslera beklenen haberi verdi! Icardi açıklamasıVe Muslera beklenen haberi verdi! Icardi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray iyet da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler
Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.