Galatasaray'da KAP geldi! İşte yeni transfer Angelino'nun maliyeti

Sol bek arayışlarını, Leipzig'den Angelino'yla noktalayan Galatasaray'dan oyuncunun maliyetine dair bir KAP açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a gelirken, bugün takımın Avusturya'daki kampına katılmıştı.

Galatasaray yaptığı açıklamada, oyuncunun maliyetini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

