Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı.
Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Christian Luyindama’nın ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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