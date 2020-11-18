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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 18.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:

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21 KASIM CUMARTESİ

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 KASIM PAZAR

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 KASIM PAZARTESİ

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA

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