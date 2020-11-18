Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: AA
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