Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesi ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Icardi'den kötü haber geldi.

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından ailesiyle birlikte uzun süreli tatile çıkan Icardi için hiçbir sağlık programı hazırlanmadığı öğrenildi. Topuğundaki ağrılardan kurtulabilmesi için en az 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin tatile programsız bir şekilde çıkması yetkilileri düşündürüyor.

İLK İDMANDA YER ALMAYACAK

Sezonu 3 Temmuz'daki kampla açacak Galatasaray'da Icardi'nin bu idmana katılması beklenmiyor. Tatil süresini maksimum derecede kullanmayı düşünen Icardi, Avusturya kampına gelebileceği aktarıldı.





