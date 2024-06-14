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Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 10:41
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi Icardi gelişmesi yaşanıyor. Ligin ikinci yarısını sakat olarak geçiren Arjantinli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesi ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Icardi'den kötü haber geldi.

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından ailesiyle birlikte uzun süreli tatile çıkan Icardi için hiçbir sağlık programı hazırlanmadığı öğrenildi. Topuğundaki ağrılardan kurtulabilmesi için en az 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin tatile programsız bir şekilde çıkması yetkilileri düşündürüyor.

İLK İDMANDA YER ALMAYACAK

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Sezonu 3 Temmuz'daki kampla açacak Galatasaray'da Icardi'nin bu idmana katılması beklenmiyor. Tatil süresini maksimum derecede kullanmayı düşünen Icardi, Avusturya kampına gelebileceği aktarıldı.

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