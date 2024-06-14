Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesi ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda Icardi'den kötü haber geldi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından ailesiyle birlikte uzun süreli tatile çıkan Icardi için hiçbir sağlık programı hazırlanmadığı öğrenildi. Topuğundaki ağrılardan kurtulabilmesi için en az 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin tatile programsız bir şekilde çıkması yetkilileri düşündürüyor.
Sezonu 3 Temmuz'daki kampla açacak Galatasaray'da Icardi'nin bu idmana katılması beklenmiyor. Tatil süresini maksimum derecede kullanmayı düşünen Icardi, Avusturya kampına gelebileceği aktarıldı.