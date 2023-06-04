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Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor! Ödemeler kısa süre içinde yapılacak

04.06.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domenec Torrent haksız fesih nedeniyle açtığı davayı kazandı. Galatasaray, 1 Temmuz'a kadar Torrent ve ekibine 2.6 milyon euro ödemezse transfer yasağı alacak.

Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor! Ödemeler kısa süre içinde yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'ne FIFA'dan art arda kötü haber geldi. Galatasaray, 1 Temmuz'a kadar Torrent ve ekibine 2.6 milyon euro ödemezse transfer yasağı alacak. Ayrıca Erick Pulgar da ödenmeyen 450 bin euro'luk davayı kazandı. Galatasaray, yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacak.

OMAR DA DAVAYI KAZANMIŞTI

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Ayrıca son günlerde gündemde yer alan Omar'ın 2.8 milyon euroluk davasının kaybedilmesi Galatasaray'da canları sıkmıştı.

ÖDEMELER YAPILACAK

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Galatasaray yönetimimin art arda gelen bu kötü haberlerin ardından oyuncularla konuşarak, ödemelerin yapılacağını ve aksatılmayacağını söylediği öğrenildi.


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