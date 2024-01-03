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Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi! Yusuf Demir ihtarname çekti

03.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti.

Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi! Yusuf Demir ihtarname çekti
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'a Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İstenilen performansı Galatasaray'da veremediği için Basel'e kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.

GALATASARAY PARAYI ÖDEMEDİ

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Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı.

4.3 MİLYON EURO KULÜBÜ ZORLUYOR

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Zaha'ya da ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

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Yusuf Demir galatasaray
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