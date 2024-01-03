Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi! Yusuf Demir ihtarname çekti

Galatasaray'a Rapid Wien'den 6 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen Yusuf Demir için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İstenilen performansı Galatasaray'da veremediği için Basel'e kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılılardan alıyordu.

GALATASARAY PARAYI ÖDEMEDİ

Galatasaray'ın kendisine ödemesi gereken parayı ödemediği gerekçesiyle ihtarname çeken Yusuf Demir yönetimi şaşırttı.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı.

4.3 MİLYON EURO KULÜBÜ ZORLUYOR

Zaha'ya da ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.





