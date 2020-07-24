Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Ryan Donk ve Marcao açıklama yaptı

Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Ryan Donk ve Marcao karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Gol atmanın önemli olduğunu ifade eden Saracchi, "Gol atmak önemli ama asıl önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istiyorduk. Ne yazık ki berabere biten bir maç oldu. Bu sezonu geride bırakıp gelecek sezonu düşüneceğiz" dedi.

"PANDEMİ OLMASAYDI..."

Eksik oyuncular sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen sol bek, "Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi. Pandemi olmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydık. Her hafta ya cezalı ya da sakatlıktan oyuncular kaybettik. Tabiki kolay değil. Pandemi öncesi ve sonrasında bambaşka şeyler oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

"RUHUMUZU KAYBETTİK"

Ryan Donk,"Pandemi öncesi ve sonrası bambaşka bir Galatasaray vardı. Ruhumuzu kaybettik.Galatasaray'da kalıp kalmayacağımla ilgili net cevap veremem. Galatasaray'ı seviyorum, görüşmelere sürüyor." dedi.

"TATİL YAPMAK İSTİYORUM"

Marcao,"Pandemiden dönüştü beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı.Bana gelen transfer teklifi yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve kulüpler konuşur. Ben de o zaman düşünürüm. Şimdi sadece tatil yapmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

