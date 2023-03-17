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Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket! Konyaspor'un golü sonrası Sehic'in üzerine yürüdü...

17.03.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında golü bulan Konyaspor büyük sevinç yaşadı. Konyaspor kalecisi Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesi Muslera'yı sinirlendirdi ve ortalık karıştı.

Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket! Konyaspor'un golü sonrası Sehic'in üzerine yürüdü...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor’un ikinci golünde tribünlere karşı ‘Icardi sevinci’ yapan Ibrahim Sehic’e Fernando Muslera tepki gösterdi.

MUSLERA'DAN OLAY HAREKET

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Konyaspor kalecisi Sehic, takımının son dakikada bulduğu golün ardından kendi kalesinden çıkıp takım arkadaşlarıyla sevinmeye başladı. O anlara sinirlenen Muslera, Sehic'in üzerine doğru yürüyerek müdahale ettiği görüldü.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

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Muslera'nın üzerine geldiğinin farkında olmayan Sehic, taraftarlarıyla birlikte golü kutlarken, Muslera'nın kendisine müdahalesi sonrası sarsıldı. Yere düşmekten son anda kurtulan Sehic devamında Muslera'ya tepki gösterdi ve saha karıştı.

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