Galatasaray'da Muslera'dan olay yaratan hareket! Konyaspor'un golü sonrası Sehic'in üzerine yürüdü...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor’un ikinci golünde tribünlere karşı ‘Icardi sevinci’ yapan Ibrahim Sehic’e Fernando Muslera tepki gösterdi.

MUSLERA'DAN OLAY HAREKET

Konyaspor kalecisi Sehic, takımının son dakikada bulduğu golün ardından kendi kalesinden çıkıp takım arkadaşlarıyla sevinmeye başladı. O anlara sinirlenen Muslera, Sehic'in üzerine doğru yürüyerek müdahale ettiği görüldü.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Muslera'nın üzerine geldiğinin farkında olmayan Sehic, taraftarlarıyla birlikte golü kutlarken, Muslera'nın kendisine müdahalesi sonrası sarsıldı. Yere düşmekten son anda kurtulan Sehic devamında Muslera'ya tepki gösterdi ve saha karıştı.

