Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi İrfan Can Eğribayat

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden yapılanma harekatı başlatan Galatasaray, Fatih Terim'in istekleriyle birlikte kadroda büyük değişikliklere gitti.

Sabah'ın haberine göre; takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar, kış Transfer döneminde de bu yönde hamleler yapacak. Aslan'ın hedefindeki futbolcu da netleşti. Yaz transfer döneminde alınamayan İrfan Can için kulübü ile yeniden görüşülecek.

GÖZTEPE SATMAYA SICAK

Artı 3 yerli kuralında Taylan, Berkan, Kerem, Halil, Emre Kılınç ve Alpaslan'ı dönüşümlü kullanan Terim, yedek kalecileri Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye güvenemediği için Muslera'yı ligde her maçta oynattı.

İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.

Göztepe'nin ocak ayında 23 yaşındaki kaleciyi makul bir rakama satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İrfan Can için en ciddi aday Galatasaray.



