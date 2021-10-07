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Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi İrfan Can Eğribayat

07.10.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor galibiyeti ile milli araya moralli giren Galatasaray'da bir yandan da takımı gençleştirme operasyonları devam ediyor. Yaz transfer sezonun da bu doğrultuda hamleler yapan yönetim Muslera'nın alternatifini de netleştirdi. Sarı-kırmızılı takım Ocak ayında İrfan Can Eğribayat için yeniden Göztepe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi İrfan Can Eğribayat

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden yapılanma harekatı başlatan Galatasaray, Fatih Terim'in istekleriyle birlikte kadroda büyük değişikliklere gitti.

Sabah'ın haberine göre; takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar, kış Transfer döneminde de bu yönde hamleler yapacak. Aslan'ın hedefindeki futbolcu da netleşti. Yaz transfer döneminde alınamayan İrfan Can için kulübü ile yeniden görüşülecek.

GÖZTEPE SATMAYA SICAK

Artı 3 yerli kuralında Taylan, Berkan, Kerem, Halil, Emre Kılınç ve Alpaslan'ı dönüşümlü kullanan Terim, yedek kalecileri Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye güvenemediği için Muslera'yı ligde her maçta oynattı.

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İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.

Göztepe'nin ocak ayında 23 yaşındaki kaleciyi makul bir rakama satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İrfan Can için en ciddi aday Galatasaray.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Fernando Muslera
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