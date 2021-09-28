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Galatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştu

28.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Göztepe maçı haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında göztepe deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla boyun eğmişti. Karşılaşmaya İzmir temsilcisinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın yediği hatalı gol damgasını vurmuştu. Eğribayat, yapılan eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. İşte o açıklama...

Galatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştu

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray maçında yaşananları, maç sonunda Muslera ile konuşmasını ve sosyal medyada Arda Turan'la çıkan fotoğrafını açıkladı.

İrfan Can Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray maçında çok konuşulan golü yemesiyle ilgili "Herkes şunu bilebilir, bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonrası için elimden geleni yapacağım olmaması için yapacak bir şey yok" sözlerini kullandı.

Maç sonunda Fernando Muslera'nın yanına gelerek teselli ettiğini belirten İrfan, "Başını dik tut, sen iyi bir kalecisin dedi, sen bildiğin yolda devam et dedi teselli etti beni." diye konuştu.

"ARDA TURAN İLE RESİM MİLLİ TAKIM KAMPINDA ÇEKİLDİ"

Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğratının çıkmasına yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan genç kaleci, "2014 yılında çekilmiş bir tkaım o. U16 Milli Takımı'nda Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi bizle sohbet etti sağolsun. Sonrasında kendi Facebook'umda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan Atletico Madrid'de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa'da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun." şeklinde konuştu.

"HERKESİN YİYEBİLECEĞİ BİR GOL"

Yaptığı hataya takılmadığını ve futbolda bu tarz pozisyonların olmasını normal karşıladığını belirten İrfan Can, "Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim hatta. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var" diyerek sözlerini noktaladı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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