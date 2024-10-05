Galatasaray'da Okan Burak Rigas Skola ve Kasımpaşa maçlarının faturasını kesti! Tecrübeli oyuncu Alanyaspor maçında kulübede olacak

Galatasaray deplasmanda aldığı 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini, UEFA'daki 3-1'lik PAOK galibiyeti ile taçlandırdı. Art arda gelen güzel sonuçlar taraftarı mutlu ederken, kulüpte yaşanan olumsuz durumlar ise bir anda unutuldu.

ASLAN KASIMPAŞA MAÇINDA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Güzel havayı tersine çeviren ilk maç ise Kasımpaşa maçı oldu. Maçta 3-1 öne geçen ve ikinci yarıda oynadıkları kötü futbol ile sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray'da bu skor yol kazası olarak değerlendirildi.

LETONYA DEPLASMANINDA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Kasımpaşa maçını UEFA'daki Rigas Skola maçı ile unutturmak isteyen Galatasaray'da işler beklenildiği gibi gitmedi. Deplasmanda 2-0 öne geçen Aslan, rakibinin 'tarihi başarı' olarak nitelendirdiği beraberliği önleyemedi ve sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

ABDÜLKERİM KULÜBEYE, NELSSON SAHAYA

Alınan bu iki beraberlik taraftarı kızdırırken, ciddiyetsiz futbol da herkesin tepkisini çekti. Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Burak ise faturayı takımın tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı'ya kesti. Rigas Skola maçındaki hataları ile ön plana çıkan Abdülkerim'in yerine ise Victor Nelsson'un sahada yer alması bekleniyor.

Taraftarlar da RFS maçındaki hataları nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.