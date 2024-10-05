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Galatasaray'da Okan Burak Rigas Skola ve Kasımpaşa maçlarının faturasını kesti! Tecrübeli oyuncu Alanyaspor maçında kulübede olacak

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 13:02
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Galatasaray'da, Fenerbahçe ve PAOK galibiyetleriyle yakalanan güzel hava, Kasımpaşa ve Rigas Skola maçları ile tersine döndü. İki maçta da öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü koruyamadı ve maçlardan beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçlar taraftarı kızdırırken, Okan Burak ve oyunculara birçok ağır eleştiri yapıldı. Okan Buruk ise faturayı Abdülkerim Bardakcı'ya kesti. RFS maçında taraftarın da tepkisini çeken deneyimli ismin Alanyaspor maçında kulübede olması bekleniyor.

Galatasaray deplasmanda aldığı 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetini, UEFA'daki 3-1'lik PAOK galibiyeti ile taçlandırdı. Art arda gelen güzel sonuçlar taraftarı mutlu ederken, kulüpte yaşanan olumsuz durumlar ise bir anda unutuldu.

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ASLAN KASIMPAŞA MAÇINDA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Güzel havayı tersine çeviren ilk maç ise Kasımpaşa maçı oldu. Maçta 3-1 öne geçen ve ikinci yarıda oynadıkları kötü futbol ile sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray'da bu skor yol kazası olarak değerlendirildi.

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LETONYA DEPLASMANINDA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Kasımpaşa maçını UEFA'daki Rigas Skola maçı ile unutturmak isteyen Galatasaray'da işler beklenildiği gibi gitmedi. Deplasmanda 2-0 öne geçen Aslan, rakibinin 'tarihi başarı' olarak nitelendirdiği beraberliği önleyemedi ve sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

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ABDÜLKERİM KULÜBEYE, NELSSON SAHAYA

Alınan bu iki beraberlik taraftarı kızdırırken, ciddiyetsiz futbol da herkesin tepkisini çekti. Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Burak ise faturayı takımın tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı'ya kesti. Rigas Skola maçındaki hataları ile ön plana çıkan Abdülkerim'in yerine ise Victor Nelsson'un sahada yer alması bekleniyor.

Taraftarlar da RFS maçındaki hataları nedeniyle Abdülkerim Bardakcı'ya sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

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Okan Buruk Kasımpaşa PAOK Abdülkerim Bardakcı Victor Nelsson fenerbahçe galatasaray
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