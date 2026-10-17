Galatasaray'da Okan Buruk için olay yaratan iddia!

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Çilingiroğlu, Barcelona karşısında 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takımın başındaki Buruk’un Avrupa vizyonu ve hedefi olmadığını savundu. Sözlerinin devamında Buruk’u bu düşünceye yönlendirenin idarecisi olduğunu öne sürdü.

“AVRUPA VİZYONU YOK, HEDEFİ YOK”

Çilingiroğlu’na göre Okan Buruk’un Avrupa’da başarı hedefi bulunmuyor ve teknik adam “hayallerim var” diyemiyor. Çilingiroğlu, Buruk’un hayalinin Türkiye’de şampiyon olup kazancını elde etmek olduğunu iddia ederek, bu anlayışa yönlendirenin ise yönetimdeki idareci olduğunu söyledi.

“Okan Buruk’un Avrupa vizyonu yok, hedefi yok. Diyemiyor ki ‘Benim hayallerim var.’ Adamın hayali Türkiye’de şampiyon olup parasını cebine koymak. Onu böyle düşünmeye iten de idarecisi.”

GALATASARAY’IN AVRUPA KARNESİ

Şampiyonlar Ligi’ne Sporting deplasmanında 3-1 yenilgiyle başlayan Galatasaray, Barcelona karşısında da sahasında 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2 maçta 0 puanla lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Buruk yönetiminde Avrupa’da 40. maçına çıkan Galatasaray, Okan Buruk’u kulüp tarihinde Avrupa’da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumuna taşıdı.