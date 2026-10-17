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Galatasaray'da Okan Buruk için olay yaratan iddia!

Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk’un Avrupa vizyonu ve hedefi olmadığını savundu. Buruk’u böyle düşünmeye iten kişinin idarecisi olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Okan Buruk için olay yaratan iddia!
Emre Şen

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Çilingiroğlu, Barcelona karşısında 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takımın başındaki Buruk’un Avrupa vizyonu ve hedefi olmadığını savundu. Sözlerinin devamında Buruk’u bu düşünceye yönlendirenin idarecisi olduğunu öne sürdü.

“AVRUPA VİZYONU YOK, HEDEFİ YOK”

Galatasaray da Okan Buruk için olay yaratan iddia! 1

Çilingiroğlu’na göre Okan Buruk’un Avrupa’da başarı hedefi bulunmuyor ve teknik adam “hayallerim var” diyemiyor. Çilingiroğlu, Buruk’un hayalinin Türkiye’de şampiyon olup kazancını elde etmek olduğunu iddia ederek, bu anlayışa yönlendirenin ise yönetimdeki idareci olduğunu söyledi.

“Okan Buruk’un Avrupa vizyonu yok, hedefi yok. Diyemiyor ki ‘Benim hayallerim var.’ Adamın hayali Türkiye’de şampiyon olup parasını cebine koymak. Onu böyle düşünmeye iten de idarecisi.”

GALATASARAY’IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray da Okan Buruk için olay yaratan iddia! 2

Şampiyonlar Ligi’ne Sporting deplasmanında 3-1 yenilgiyle başlayan Galatasaray, Barcelona karşısında da sahasında 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2 maçta 0 puanla lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı. Buruk yönetiminde Avrupa’da 40. maçına çıkan Galatasaray, Okan Buruk’u kulüp tarihinde Avrupa’da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumuna taşıdı.

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Okan Buruk galatasaray
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