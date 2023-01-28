SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Okan Buruk, ''kırılamaz'' denilen rekoru egale etti! Şimdi tüm gözler önümüzdeki haftaya çevrildi..

Galatasaray'da Okan Buruk, ''kırılamaz'' denilen rekoru egale etti! Şimdi tüm gözler önümüzdeki haftaya çevrildi..

28.01.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Giresunspor maçıyla birlikte bu sezon 10’u Süper Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar böylece tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etti. Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim sonrasında Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet alan üçüncü Galatasaray teknik direktörü oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk, ''kırılamaz'' denilen rekoru egale etti! Şimdi tüm gözler önümüzdeki haftaya çevrildi..

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti ve puanını 48’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece 10’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13’e çıkardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ

FnlBxkCXgAA0Cmj

Galatasaray, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonu ilk haftalarında 13 maç ile yakalamıştı. Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunda 9, 1988-1989 sezonundan 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, Giresunspor mücadelesiyle birlikte bu seriyi egale etti.

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde bir sezonda ilk kez üst üste 10. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi.

"REKORLARI KIRACAK BİR OYUNCU GRUBU VAR"

FnlHL8cXEAAcEk5

Okan Buruk: "Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Kendi üstüme veya takımımız üstüne kırılacak rekorlar önemli ama biz şampiyonluğa odaklandık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4-0'lık galibiyet sonrası Beşiktaş'a çalım!4-0'lık galibiyet sonrası Beşiktaş'a çalım!
'Fenerbahçe'nin 3. transferi' diyerek duyurdular!'Fenerbahçe'nin 3. transferi' diyerek duyurdular!
''Süper Lig'de sahtekarlar 11'i kurdum'' dedi ortalık karıştı!''Süper Lig'de sahtekarlar 11'i kurdum'' dedi ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray spor spor toto maçı spor tot süper li spor to hedefi iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

Sonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor

Sonunda bu da oldu! Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor

İşte MHK'nin yeni başkanı!

İşte MHK'nin yeni başkanı!

MHK'da deprem! Başkan istifasını sundu

MHK'da deprem! Başkan istifasını sundu

Volkan Demirel'den akılalmaz rekor

Volkan Demirel'den akılalmaz rekor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.