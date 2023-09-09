Galatasaray'da Okan Buruk müjdesi! Tecrübeli çalıştırıcı yeni sözleşmeye imzayı atıyor

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

DURSUN ÖZBEK KARAR VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak.

23 MİLYON TL KAZANIYOR

Galatasaray'ın başına geçerken 1+1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk, sarı-kırmızılılardan 23 milyon TL kazanıyordu. Dursun Özbek'in yeni kontratta bu maaşı en az iki katına çıkaracağı öğrenildi.

