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Galatasaray'da Okan Buruk müjdesi! Tecrübeli çalıştırıcı yeni sözleşmeye imzayı atıyor

09.09.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon sonrası Okan Buruk'a yeni bir sözleşme teklif ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme önerecek ve mevcut maaşına belirgin bir zam yapacak.

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

DURSUN ÖZBEK KARAR VERDİ

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak.

23 MİLYON TL KAZANIYOR

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Galatasaray'ın başına geçerken 1+1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk, sarı-kırmızılılardan 23 milyon TL kazanıyordu. Dursun Özbek'in yeni kontratta bu maaşı en az iki katına çıkaracağı öğrenildi.

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