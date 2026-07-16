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Galatasaray'da Okan Buruk Tivibu Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
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Galatasaray'da Okan Buruk Tivibu Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da gündemi ve transfer dönemi ile alakalı değerlendirmelerde bulunuyor.

Burak Kavuncu

16.07.2026 - 22:02

BRAHIM DIAZ AÇIKLAMASI!

Okan Buruk: "Brahim Diaz ile bir görüşmemiz olmadı.

Julio Enciso, geniş transfer listemizde yer alıyor."

Galatasaray da Okan Buruk Tivibu Spor da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor 1

16.07.2026 - 22:01

JHON DURAN AÇIKLAMASI!

Okan Buruk: "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!"

Galatasaray da Okan Buruk Tivibu Spor da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor 2

16.07.2026 - 22:00

HÜCUM HATTINA TRANSFER

Okan Buruk: "Forvet arkası pozisyonu için transfer önceliğimiz. Ayrıca Mauro Icardi ile devam etmiyoruz, forvet de önceliklerimizden biri. Şu an bu iki bölge için çalışıyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor."

16.07.2026 - 21:59

KADRO GENİŞLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU!

Okan Buruk: "Geçen seneden en büyük tecrübemiz; kadro genişliği. Ocak sonuna kadarki kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki rakiplerimiz bu şekilde."

16.07.2026 - 21:58

"PSG'Yİ İSTEMEM!"

Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde gelmesini istemeyeceğim takımlar olarak PSG'yi söyleyebilirim. Şimdi ben söyleyince de kesin gelir. Benim de böyle bir şeyim var." (gülerek)

Galatasaray da Okan Buruk Tivibu Spor da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor 3

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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