Galatasaray'da Okan Buruk Tivibu Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

16.07.2026 - 22:02
Okan Buruk: "Brahim Diaz ile bir görüşmemiz olmadı.
Julio Enciso, geniş transfer listemizde yer alıyor."
16.07.2026 - 22:01
Okan Buruk: "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!"
16.07.2026 - 22:00
Okan Buruk: "Forvet arkası pozisyonu için transfer önceliğimiz. Ayrıca Mauro Icardi ile devam etmiyoruz, forvet de önceliklerimizden biri. Şu an bu iki bölge için çalışıyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor."
16.07.2026 - 21:59
Okan Buruk: "Geçen seneden en büyük tecrübemiz; kadro genişliği. Ocak sonuna kadarki kadromuzun daha dolu ve her mevkide 2 tane oyuncunun oynayabilecek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki rakiplerimiz bu şekilde."
16.07.2026 - 21:58
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi'nde gelmesini istemeyeceğim takımlar olarak PSG'yi söyleyebilirim. Şimdi ben söyleyince de kesin gelir. Benim de böyle bir şeyim var." (gülerek)
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