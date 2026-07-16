Galatasaray'da Okan Buruk Tivibu Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

16.07.2026 - 22:00

HÜCUM HATTINA TRANSFER

Okan Buruk: "Forvet arkası pozisyonu için transfer önceliğimiz. Ayrıca Mauro Icardi ile devam etmiyoruz, forvet de önceliklerimizden biri. Şu an bu iki bölge için çalışıyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor."