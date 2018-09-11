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Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Yeni transferlerin bonuslarını unutunca son gün 1.8 milyon Euro'luk bütçe hesaplayan ancak limitin 417 bin Euro olduğunun ortaya çıkmasıyla forvet takviyesinin iptaline yol açan Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi.

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray’da profesyonel olarak görev yapan kritik isimlerden birinin görevine son verildi. Mali işler direktörü Sedef Hacısalihoğlu, transferin son gününde yaptığı yanlış hesaplama nedeniyle forvet takviyesinin iptaline yol açınca işinden oldu. 31 Ağustos günü Hacısalihoğlu’nun verdiği rapora göre, Finansal Fair Play doğrultusunda Galatasaray’ın 1.8 milyon Euro civarında transfer bütçesi vardı.

İki teklif geri çekildi

Ancak yapılan inceleme neticesinde, bu rakamın sadece 417 bin Euro olduğu belirlendi. Çünkü Hacısalihoğlu, yaz döneminde alınan Emre Akbaba, Ndiaye, Onyekuru ve Nagatomo’nun Şampiyonlar Ligi başarı bonuslarını, oyuncu satın alma bedellerine eklememişti. Oysa UEFA’nın bu konudaki çizgisi netti, tüm bonuslar gider kısmına dahil edilmeliydi. Bu nedenle son gün Cornelius ve Vagner Love için yapılan teklifler geri çekildi, Galatasaray transferi Ömer Bayram takviyesiyle kapatmak zorunda kaldı.

İlk gün yalanlandı, ama...

Kulüp her ne kadar bu iddiayı yalanlasa da, olaydan sadece 10 gün sonra Hacısalihoğlu’nun görevine son verilmesi, skandalın ciddiyetini gözler önüne serdi. Ancak bu, Sedef Hacısalihoğlu’nun isminin karıştığı ilk skandal değil. Uzun süredir kulüpte görev yapan mali işler direktörü, birçok kez benzer konularla gündeme geldi.

İşte o skandallar:

  • Aysal döneminde 216 bin TL tazminat verilerek kovuldu. Sadece 6 ay sonra Duygun Yarsuvat’ın başkanlığında, Ali Dürüst’ün seçim şartı olarak 18 bin TL maaşla göreve geri alındı.

  • Fatih İşbecer, Hacısalihoğlu’nun kendisine rakip olarak gördüğü mali işler uzmanlarını ‘Bizans oyunları’ ve entrikalarla kovdurduğunu iddia ederek istifasını verdi.

  • Tarık ve Yasin’in geçen sezonki kontrat ödemelerinin, bir süre boyunca sabit kur yerine güncel kurdan yapıldığı ve bu nedenle kulüp kasasından 4 milyon TL fazla para çıktığı belirlendi.

    • Ndiaye, Emre, Onyekuru ve Nagatomo’nun Şampiyonlar Ligi başarı bonuslarını unuttuğu için, 1.8 milyon Euro olarak belirlediği transfer bütçesinin aslında 417 bin Euro olduğu ortaya çıktı.

(FANATiK)

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Anahtar Kelimeler:
Sedef Hacısalihoğlu Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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