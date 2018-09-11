Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray’da profesyonel olarak görev yapan kritik isimlerden birinin görevine son verildi. Mali işler direktörü Sedef Hacısalihoğlu, transferin son gününde yaptığı yanlış hesaplama nedeniyle forvet takviyesinin iptaline yol açınca işinden oldu. 31 Ağustos günü Hacısalihoğlu’nun verdiği rapora göre, Finansal Fair Play doğrultusunda Galatasaray’ın 1.8 milyon Euro civarında transfer bütçesi vardı.
İki teklif geri çekildi
Ancak yapılan inceleme neticesinde, bu rakamın sadece 417 bin Euro olduğu belirlendi. Çünkü Hacısalihoğlu, yaz döneminde alınan Emre Akbaba, Ndiaye, Onyekuru ve Nagatomo’nun Şampiyonlar Ligi başarı bonuslarını, oyuncu satın alma bedellerine eklememişti. Oysa UEFA’nın bu konudaki çizgisi netti, tüm bonuslar gider kısmına dahil edilmeliydi. Bu nedenle son gün Cornelius ve Vagner Love için yapılan teklifler geri çekildi, Galatasaray transferi Ömer Bayram takviyesiyle kapatmak zorunda kaldı.
İlk gün yalanlandı, ama...
Kulüp her ne kadar bu iddiayı yalanlasa da, olaydan sadece 10 gün sonra Hacısalihoğlu’nun görevine son verilmesi, skandalın ciddiyetini gözler önüne serdi. Ancak bu, Sedef Hacısalihoğlu’nun isminin karıştığı ilk skandal değil. Uzun süredir kulüpte görev yapan mali işler direktörü, birçok kez benzer konularla gündeme geldi.
İşte o skandallar:
Aysal döneminde 216 bin TL tazminat verilerek kovuldu. Sadece 6 ay sonra Duygun Yarsuvat’ın başkanlığında, Ali Dürüst’ün seçim şartı olarak 18 bin TL maaşla göreve geri alındı.
Fatih İşbecer, Hacısalihoğlu’nun kendisine rakip olarak gördüğü mali işler uzmanlarını ‘Bizans oyunları’ ve entrikalarla kovdurduğunu iddia ederek istifasını verdi.
Tarık ve Yasin’in geçen sezonki kontrat ödemelerinin, bir süre boyunca sabit kur yerine güncel kurdan yapıldığı ve bu nedenle kulüp kasasından 4 milyon TL fazla para çıktığı belirlendi.
(FANATiK)
Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi
Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak
Hasan Ali Kaldırım çalıştığı hocaların vazgeçilmezi oluyor
Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi
Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor
Şener Özbayraklı Beşiktaş'a gidecek iddiası
Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!
Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!
Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum