Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray’da profesyonel olarak görev yapan kritik isimlerden birinin görevine son verildi. Mali işler direktörü Sedef Hacısalihoğlu, transferin son gününde yaptığı yanlış hesaplama nedeniyle forvet takviyesinin iptaline yol açınca işinden oldu. 31 Ağustos günü Hacısalihoğlu’nun verdiği rapora göre, Finansal Fair Play doğrultusunda Galatasaray’ın 1.8 milyon Euro civarında transfer bütçesi vardı.

İki teklif geri çekildi

Ancak yapılan inceleme neticesinde, bu rakamın sadece 417 bin Euro olduğu belirlendi. Çünkü Hacısalihoğlu, yaz döneminde alınan Emre Akbaba, Ndiaye, Onyekuru ve Nagatomo’nun Şampiyonlar Ligi başarı bonuslarını, oyuncu satın alma bedellerine eklememişti. Oysa UEFA’nın bu konudaki çizgisi netti, tüm bonuslar gider kısmına dahil edilmeliydi. Bu nedenle son gün Cornelius ve Vagner Love için yapılan teklifler geri çekildi, Galatasaray transferi Ömer Bayram takviyesiyle kapatmak zorunda kaldı.

İlk gün yalanlandı, ama...

Kulüp her ne kadar bu iddiayı yalanlasa da, olaydan sadece 10 gün sonra Hacısalihoğlu’nun görevine son verilmesi, skandalın ciddiyetini gözler önüne serdi. Ancak bu, Sedef Hacısalihoğlu’nun isminin karıştığı ilk skandal değil. Uzun süredir kulüpte görev yapan mali işler direktörü, birçok kez benzer konularla gündeme geldi.