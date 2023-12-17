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Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir! Sakatlığı sanılandan daha da ciddi

17.12.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da salonda ağırlık çalışırken göğüs kasına kopuk oluşan Sergio Oliveira'nın ameliyat ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılar böyle bir durum başlarına gelirse yıldız oyuncunun sözleşmesini dondurabilir.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada, Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklanmıştı.

GÖĞÜS KASINDA KOPUK

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Yapılan açıklamada, Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirildi. Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği tartışılan yıldız oyuncu için ameliyat iddiası ortaya atıldı.

AMELİYAT İHTİMALİ VAR

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Sergio Oliveira'nın durumunun sanılandan daha ciddi olduğu anlaşıldı. Menajeriyle bir görüşme yapacak sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın ameliyat olması durumunda yıldız oyuncunun sözleşmesini dondurmayı teklif edecek.

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