Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir! Sakatlığı sanılandan daha da ciddi

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada, Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklanmıştı.
Yapılan açıklamada, Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirildi. Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği tartışılan yıldız oyuncu için ameliyat iddiası ortaya atıldı.
Sergio Oliveira'nın durumunun sanılandan daha ciddi olduğu anlaşıldı. Menajeriyle bir görüşme yapacak sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın ameliyat olması durumunda yıldız oyuncunun sözleşmesini dondurmayı teklif edecek.