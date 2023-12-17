Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir! Sakatlığı sanılandan daha da ciddi

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklamada, Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklanmıştı.

GÖĞÜS KASINDA KOPUK

Yapılan açıklamada, Oliveira'nın fitness merkezinde bireysel olarak çalıştığı esnada göğüs kasında kopuk oluştuğu bildirildi. Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği tartışılan yıldız oyuncu için ameliyat iddiası ortaya atıldı.

AMELİYAT İHTİMALİ VAR

Sergio Oliveira'nın durumunun sanılandan daha ciddi olduğu anlaşıldı. Menajeriyle bir görüşme yapacak sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın ameliyat olması durumunda yıldız oyuncunun sözleşmesini dondurmayı teklif edecek.





