Galatasaray'da son dakika Muslera gelişmesi! Sürpriz talip

Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC talip oldu. MLS Ligi’nde yeni sezonun Nisan’da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi.

‘LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANDIK’

Yönetim, Nando’ya “Önce şampiyonluk sonra sözleşme” yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti. İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da “Lig şampiyonluğuna odaklandık” dedi.