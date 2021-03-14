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Galatasaray'da son dakika Muslera gelişmesi! Sürpriz talip

14.03.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Muslera gelişmesi! Sürpriz talip

ABD'den Los Angeles FC takımının talip olduğu Fernando Muslera, Galatasaray'ın teklifini bekliyor. Yönetim ''Önce şampiyonluk, sonra sözleşme'' yanıtıyla sezon sonunu işaret etti.

Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC talip oldu. MLS Ligi’nde yeni sezonun Nisan’da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi.

‘LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANDIK’

Yönetim, Nando’ya “Önce şampiyonluk sonra sözleşme” yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti. İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da “Lig şampiyonluğuna odaklandık” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
takimdan herkesi satabilirsiniz ama muslerayi aslaaaaa
sakın haaaaa sakın Gs
sakın aklınızdan bile geçirmeyin

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