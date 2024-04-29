Galatasaray'da takıma şampiyonluk ödemesi yapıldı!

Ligin 34'üncü haftasında zorlu Yukatel Adana Demirspor deplasmanında 3 gollü galibiyete uzanan sarı-kırmızılılarda gözler, EMS Yapı Sivasspor maçına çevrildi. Galatasaray, bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

REKORLARLA İLERLİYOR

Okan Buruk’un öğrencileri iyi gidişatıyla adını tarihe yazdıran bir performansa imza atıyor. Süper Lig’de 34'üncü hafta itibarıyla puan rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, ayrıca üst üste 15 lig galibiyetiyle bu alanda da kırılması güç bir rekora imza attı.

EKSİK KALMADI

Bu sezon eksikler anlamında zorlu bir sezon geçiren sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu kalmadı. Sakat sakat oynayan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan dışında tüm futbolcular yüzde yüz performansına ulaştı. Adana Demirspor deplasmanında sakatlığından dolayı görev yapamayan Wilfried Zaha’nın da sakatlığını atlatmasıyla Okan Buruk istediği oyuncuyu istediği mevkide görevlendirebilecek.

MUSLERA ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI

Galatasaray’ın yıldız kalecisi Fernando Muslera ise her sezon olduğu gibi ligin bitimine kısa bir süre kala performansını yükseltiyor. Adana Demirspor deplasmanındaki performansıyla takımını galibiyete taşıyan deneyimli file bekçisi, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sadece sahadaki performansıyla değil, saha dışında da takımdaki havayı yükselten Muslera, sözleşme yeniledikten sonra ekstra bir motivasyonla da sahaya çıkıyor.

ICARDI GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon sakatlığından dolayı bir türlü yüzde 100’üne ulaşamayan Mauro Icardi ise gol krallığında zirveyi aldı. 21 golle ilk sırada yer alan Arjantinli yıldız, ligin son haftalarında Okan Buruk’un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

24’E SON 4

24'üncü şampiyonluğuna yürüyen sarı-kırmızılı takımın önünde 4 maç kaldı. İlk olarak Sivasspor’u konuk edecek olan Galatasaray, ardından Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Ligin 37. haftasında şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, son haftada ise Konyaspor deplasmanına çıkacak. Galatasaray’da hedef, şampiyonluğu son haftaya bırakmamak.





