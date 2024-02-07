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Galatasaray'da tepkilerin odağındaki isim Halil Dervişoğlu'na sürpriz talip... Burak Yılmaz istedi, ilk teklif iletildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansıyla tepkilerin odağındaki isimlerden olan Halil Dervişoğlu için, Kayserispor'un yeni çalıştırıcısı Burak Yılmaz'ın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüyor. Süper Lig'de 63 puanla zirveye ortak olan Galatasaray, son olarak Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

SÜRPRİZ TALİP

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Sarı-Kırmızılılar'da transfer temasları da hız kesmeden devam ederken, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla tepki çeken Halil Dervişoğlu ile de yolların ayrılacağı konuşulurken, 24 yaşındaki oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

BURAK YILMAZ İSTİYOR

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Kariyerine Kayserispor'da teknik direktör olarak devam eden Burak Yılmaz'ın isteği ile Kayseri yönetimi Halil Dervişoğlu ile temas sağlayarak sözlü teklifini ilettiği öğrenildi. Mame Thiam'ın ayrılığından sonra forvet almak isteyen Kayserispor'da ilk hedefin Halil Dervişoğlu olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Kayserispor, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı hedefliyor ve Galatasaray ile görüşmelere başladı. Ancak Halil'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve Galatasaray'a her sezon 20 milyon TL kazandırıyor. Halil Dervişoğlu'nun performansıyla ilgili tartışmalar sürerken, transfer süreci de yakından takip ediliyor.

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