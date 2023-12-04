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Galatasaray'da Tete krizi patlak verdi! Genç oyuncu son 6 maçına çıkıyor

04.12.2023 17:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'a sezon başında bonservis ücreti ödenmeden 4+1 yıllığına katılan Tete'nin performansı beğenilmedi. Okan Buruk'un tercihleri arasında yer almayan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Tete krizi başka bir boyuta ulaştı. Transfer dönemi boyunca büyük olay olan Tete, istenilen performansı veremeyince Okan Buruk'un gözünden düştü.

OKAN BURUK RAPOR VERDİ

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Okan Buruk, Galatasaray yönetimine devre arasında takımda istemediği oyuncuların ismini verdi. Listenin başında Tete isminin gözükmesi büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Gösterdiği isteksiz performanstan memnun kalmayan Okan Buruk, genç oyuncunun kiralanmasını istedi.

SON 6 MAÇI

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Ligin devre arasına kadar oynanacak son 6 karşılaşmada da sonradan süre verilmesi planlanan Tete'nin devre arasında başka bir takıma kiralanacağı öğrenildi.

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