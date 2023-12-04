Galatasaray'da Tete krizi patlak verdi! Genç oyuncu son 6 maçına çıkıyor

Galatasaray'da Tete krizi başka bir boyuta ulaştı. Transfer dönemi boyunca büyük olay olan Tete, istenilen performansı veremeyince Okan Buruk'un gözünden düştü.

OKAN BURUK RAPOR VERDİ

Okan Buruk, Galatasaray yönetimine devre arasında takımda istemediği oyuncuların ismini verdi. Listenin başında Tete isminin gözükmesi büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Gösterdiği isteksiz performanstan memnun kalmayan Okan Buruk, genç oyuncunun kiralanmasını istedi.

SON 6 MAÇI

Ligin devre arasına kadar oynanacak son 6 karşılaşmada da sonradan süre verilmesi planlanan Tete'nin devre arasında başka bir takıma kiralanacağı öğrenildi.





