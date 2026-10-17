Galatasaray'da veda hazırlığı! Devre arasında takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da kadro yapılanması ve transfer çalışmaları sürerken tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan hakkında dikkat çeken bir ayrılık iddiaya ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı forma altında daha önceki sezonlarda önemli şampiyonluklar yaşayan ve kritik roller üstlenen 31 yaşındaki futbolcunun, yaşadığı sakatlık süreçlerinin ardından formasını kaybettiği ve takımda geriye gittiği belirtildi.

FİZİKSEL DÜŞÜŞ VE FORMA HASRETİ

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve takım içindeki yoğun rekabet nedeniyle bu sezon beklentilerin altında kalan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon yalnızca 1 resmi maçta 1 dakika sahada kalabildi. Fiziksel ve tempo olarak düşüş yaşayan tecrübeli oyuncunun, sezona son 6 ayı kala ara transfer döneminde takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön vermeyi planladığı ifade edildi.

ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BONSERVİSİNİ TALEP EDECEK

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki milli futbolcunun, yönetime sunacağı plan netleşmeye başladı. Kaan Ayhan'ın kendisine gelen transfer tekliflerini masaya yatırdığı, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kulüpten bonservisini talep ederek ayrılık için kolaylık isteyeceği öğrenildi.

ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR

Deneyimli savunmacı ve orta saha oyuncusunun kariyerine yeniden düzenli forma giyebileceği bir takımlarda devam etmek istediği kaydedilirken, Kaan Ayhan'a özellikle Almanya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği ve taliplerin olduğu aktarıldı. Yönetimin, oyuncudan gelecek resmi talebe göre transfer döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.