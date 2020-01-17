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  4. Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansları çıkartıldı

Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansları çıkartıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni transferleri Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkarttı.

Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansları çıkartıldı

Galatasaray, devre arasında Leipzig’den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi, Monaco'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Henry Onyekuru ve Eskişehirspor'dan transfer edilen Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkarttı.

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Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen oyuncular Pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

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Galatasaray marcelo saracchi Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şeref yoksunları!!!
Mr. Jelibon hala fenevi mi tutacaksın. Şampiyon Cimbom
oyuncu transfer yap sonra lisans cikarmak icin ugraş ne garip bir celişki nasilsa sol acıgımız var adı ömer bayram
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