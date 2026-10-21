SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille'e 65 saniyede rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e konuk olan Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı. Barış Alper Yılmaz’ın şık çalımının ardından Yunus Akgün’ün fileleri havalandırmasıyla öne geçen sarı-kırmızılılar, erken golün sevincini uzun süre yaşayamadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille'e 65 saniyede rekor!
Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Lille deplasmanında Yunus Akgün’ün 2. dakikada attığı golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların bu golü, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

YUNUS AKGÜN 2. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray, Lille karşısında henüz 2. dakikada golü buldu. Barış Alper Yılmaz’ın rakibini şık bir çalımla geçmesinin ardından gelişen atakta Yunus Akgün topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray da Yunus Akgün den Lille e 65 saniyede rekor! 1

Yunus Akgün’ün erken golü, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında bu golle büyük bir avantaj yakaladı.

LILLE’DEN HIZLI YANIT

Ev sahibi Lille, Galatasaray’ın golüne kısa sürede karşılık verdi. Soriba Diaoune, 7. dakikada skoru 1-1’e getirerek mücadelede eşitliği sağladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay!Galatasaray'ın yediği gole büyük tepki var! Lille deplasmanında olmayacak olay!
Sergen Yalçın'ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da varSergen Yalçın'ın milli takımdan alacağı maaş belli oldu! Tazminatı da var
Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray lille
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.