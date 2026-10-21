Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille'e 65 saniyede rekor!

Galatasaray, Lille deplasmanında Yunus Akgün’ün 2. dakikada attığı golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların bu golü, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.
GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Galatasaray, Lille karşısında henüz 2. dakikada golü buldu. Barış Alper Yılmaz’ın rakibini şık bir çalımla geçmesinin ardından gelişen atakta Yunus Akgün topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Yunus Akgün’ün erken golü, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında bu golle büyük bir avantaj yakaladı.
Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
Ev sahibi Lille, Galatasaray’ın golüne kısa sürede karşılık verdi. Soriba Diaoune, 7. dakikada skoru 1-1’e getirerek mücadelede eşitliği sağladı.
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