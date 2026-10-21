Galatasaray'da Yunus Akgün'den Lille'e 65 saniyede rekor!

Galatasaray, Lille deplasmanında Yunus Akgün’ün 2. dakikada attığı golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların bu golü, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

YUNUS AKGÜN 2. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

Galatasaray, Lille karşısında henüz 2. dakikada golü buldu. Barış Alper Yılmaz’ın rakibini şık bir çalımla geçmesinin ardından gelişen atakta Yunus Akgün topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Yunus Akgün’ün erken golü, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanında bu golle büyük bir avantaj yakaladı.

LILLE’DEN HIZLI YANIT

Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

Ev sahibi Lille, Galatasaray’ın golüne kısa sürede karşılık verdi. Soriba Diaoune, 7. dakikada skoru 1-1’e getirerek mücadelede eşitliği sağladı.