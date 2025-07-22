Galatasaray'dan '10 Numara' hamle! Fransız oyuncu için nabız yoklandı... Alman basınından BILD açıkladı

Transfer sezonunun başında kanat bölgesine Leroy Sane’yi transfer eden Cimbom’un, yakın zamanda da Victor Osimhen transferini açıklaması beklenirken, gözler orta sahaya çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporuyla orta sahaya ileriye dönük oynayabilen bir isim transfer edilmesi bekleniyor. Alman basını Bild’in haberleştirdiğine göre ise o isim Enzo Millot.

BILD AÇIKLADI!

Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyen Fransız oyuncu Enzo Millot'un menajeriyle görüşmelere başlandığı bildirildi. Haberde öte yandan Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş beklentisinin genç yıldız oyuncuyu cezbettiği belirtildi.

+2 KURALI İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Galatasaray’ın bu transferi istemesindeki bir diğer sebep ise Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği +2 yabancı kuralı. Süper Lig 2025-2026 sezonu için takımlar 14 yabancı oyuncu kaydedebiliyor. Bunlardan 12'si yaş sınırı olmadan, +2'si ise 1 Ocak 2002 veya sonrası doğumlu genç oyunculardan oluşabiliyor. Enzo Millot 2002 doğumlu olduğu için bu transfer +2 kontenjanına uyuyor.