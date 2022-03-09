Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihte görülmemiş prim!

Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçı için heyecan artarak devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan namağlup lider çıkan ve deplasmanda kalesinde gol dahi görmeyen Galatasaray, Barcelona karşısında tur peşine düştü...

BURAK ELMAS'TAN TARİHİ PRİM

Yönetim kanadı da işi sıkı tutarken, başkan Burak Elmas'ın yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, takımı UEFA Avrupa Ligi Finali'nde görmek istediğini öğrenildi.

Ligdeki gidişin aksine, oyuncuların Avrupa'da farklı bir reaksiyon ortaya koyacağına inandığını dile getiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, 1 milyon euronun üzerinde bir tur primi belirledi ve bunu İspanya'daki kamp öncesinde tüm takıma açıklamaya hazırlanıyor. Elmas'la birlikte diğer yöneticilerin de Barcelona deplasmanında takımı destekleyeceği öğrenildi.

(AKŞAM)



