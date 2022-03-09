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Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihte görülmemiş prim!

09.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi tüm yönetim bu maça kilitlenmiş durumda. Ligde bulundukları durum gereği UEFA Avrupa Ligi'nden başka hedefi kalmayan sarı-kırmızılılarda bütün planlar Barcelona'yı elemek üzerine yapılıyor. Bu bağlamda Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı için tarihe geçecek bir prim belirledi.

Galatasaray'dan Barcelona maçına tarihte görülmemiş prim!

Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçı için heyecan artarak devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan namağlup lider çıkan ve deplasmanda kalesinde gol dahi görmeyen Galatasaray, Barcelona karşısında tur peşine düştü...

BURAK ELMAS'TAN TARİHİ PRİM

Yönetim kanadı da işi sıkı tutarken, başkan Burak Elmas'ın yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, takımı UEFA Avrupa Ligi Finali'nde görmek istediğini öğrenildi.

Ligdeki gidişin aksine, oyuncuların Avrupa'da farklı bir reaksiyon ortaya koyacağına inandığını dile getiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, 1 milyon euronun üzerinde bir tur primi belirledi ve bunu İspanya'daki kamp öncesinde tüm takıma açıklamaya hazırlanıyor. Elmas'la birlikte diğer yöneticilerin de Barcelona deplasmanında takımı destekleyeceği öğrenildi.

(AKŞAM)


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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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