Galatasaray'dan Belhanda haberiyle ilgili açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda’nın Nice Futbol Kulübü’ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır.
Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır.
Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda’yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır.
Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray’ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı Camiamızın, bu zorlu ve Şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir.
Saygıyla duyurulur.
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum