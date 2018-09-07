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Galatasaray'dan Belhanda haberiyle ilgili açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Galatasaray, Belhanda'nın Nice'e transfer olacağıyla ilgili yapılan haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan Belhanda haberiyle ilgili açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı medya organlarında Fransız Medyası kaynak gösterilerek, profesyonel sporcumuz Younes Belhanda’nın Nice Futbol Kulübü’ne transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır.

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Nice Futbol Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmamıştır.

Sadece Nice Sportif Direktörü, profesyonel sportif yöneticilerimize Younes Belhanda’yı 1 yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır.

Medyamızın bazı kesimlerinde Galatasaray’ımızın başarılara yürüyüşünü engellemeye çalışan kişilerin, bu tip yalan haberleri kullanarak yaptıkları süfli ve pespaye yorum ve algı çalışmalarına karşı Camiamızın, bu zorlu ve Şampiyonluklarla taçlandırılacak yürüyüşünde her zamankinden daha dikkatli olması gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray belhanda Spor Toto Süper Lig

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