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Galatasaray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, Futbolun Süperleri ödül törenine tepki gösterdi.

Galatasaray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports'un birlikte düzenlediği ve Galatasaray'ın protesto etmek için katılmadığı ödül töreninde Galatasaray'dan hiçbir futbolcu veya teknik adam ödül alamadı.

Yılın Süper Forveti ödülüne de aday gösterilen Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, yılın forveti seçilemeyip Yılın Süper 11'inde de kendini göremeyince Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Senegalli futbolcu, yaptığı paylaşımda ''Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz! Allah her zaman burada'' sözlerini kullandı. Diagne bu paylaşımın ardından yılın teknik adamı ödülünü Abdullah Avcı'ya kaptıran Fatih Terim için de '1 numara' paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Diagne

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kazma..herkes size niye karşı olsun..attığın goller orta da...ya penalti ya da boş beleş goller..bi de gol sevincin de tuhaf hareketler..kendi seyircin bile sana nasıl tahammül ediyor hayret!..
penaltı olmasa golde atamıcan iyi itelediler cincona bu kerizi
Egolarınız kadar ne yüreğiniz var ne de yeteneğiniz
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