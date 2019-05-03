Galatasaray'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports'un birlikte düzenlediği ve Galatasaray'ın protesto etmek için katılmadığı ödül töreninde Galatasaray'dan hiçbir futbolcu veya teknik adam ödül alamadı.
Yılın Süper Forveti ödülüne de aday gösterilen Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, yılın forveti seçilemeyip Yılın Süper 11'inde de kendini göremeyince Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Senegalli futbolcu, yaptığı paylaşımda ''Herkes bize karşı olsa da biz daha güçlüyüz! Allah her zaman burada'' sözlerini kullandı. Diagne bu paylaşımın ardından yılın teknik adamı ödülünü Abdullah Avcı'ya kaptıran Fatih Terim için de '1 numara' paylaşımı yaptı.
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