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Galatasaray’dan Egehan Has hamlesi!

05.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor altyapısında görev yapan Egehan Has, bireysel olarak antrenman yaptığı sırada Galatasaray tişörtü giymesi nedeniyle takımdan gönderilmişti. Galatasaray’ın Egehan için devreye girerek genç oyuncuyu altyapıda deneyeceği belirtildi.

Galatasaray’dan Egehan Has hamlesi!

Eskişehirspor'dan Galatasaray tişörtlü paylaşımı nedeniyle gönderilen Egehan Has açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili TV100'e konuşan genç futbolcu Egehan Has, "Eskişehirspor'dan kovulduğumu twitter'dan öğrendim. Hiçbir hoca ne ailemi aradı, ne beni aradı. En azından arayıp söyleyebilirlerdi." dedi.

Egehan Has Galatasaraylı bir Genel Kurul üyesinden altyapıya davet aldığını belirterek, "Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin? diye sordu. Neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve 'Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık' dedi. İnşallah Pazartesi gideceğim." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor'dan olay hamle! Genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!Eskişehirspor'dan olay hamle! Genç futbolcu Egehan Has, Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten kovuldu!


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Galatasaray Futbol Kulübü Eskişehirspor
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