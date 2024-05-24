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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili başvuru! 4 futbolcunun ceza alması isteniyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.05.2024 20:22
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuların küfürlü tezahüratlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Fenerbahçeli Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun ismini veren Galatasaray kulübü detayları da paylaştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili başvuru! 4 futbolcunun ceza alması isteniyor...

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili başvuruda bulunduğunu açıkladı.

4 FUTBOLCU HAKKINDA İŞLEM İSTİYORLAR

kutlama

Galatasaray Kulübü, derbi mücadelesi sonrası sosyal medya hesabından yayın açan Oosterwolde'nin görüntülerinde yer alan; Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun ceza alması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

"19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır.

Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

KİMLE NE CEZA ALDI?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

FUTBOLCULARA VERİLEN CEZALAR

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Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a 1 maç men ve 19.500 TL para cezası verildi.

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