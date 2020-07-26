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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kaan Ayhan çalımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor. Fenerbahçe'nin de listesinde olan Kaan Ayhan, Galatasaray'a gitmek istiyor. Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcu, temsilcilerine sarı kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi. Cimbom'un serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kaan Ayhan çalımı

Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor.

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi. Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eğer bu buraya gelirse fenere gelir demedi demeyin şikeci cincoşlar.. transfer şike yapmaya benzemez.. şike yapamayınca 6. olursun işte boyle ..
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