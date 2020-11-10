Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.Sezonun 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkan sarı-kırmızı takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolamıştı.Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Aslan, zirve yarışına yeniden ortak oldu.
Ligin 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek istiyor.Ocak ayında birçok bölgeye yapılacak takviyeyle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de golcü transferi...
Yüksek maliyeti nedeniyle Falcao için gelen teklifleri değerlendirecek olan Cimbom, Diagne'den de istediği katkıyı alamadı.Adı sık sık MLS ekibi Inter Miami ile anılan Kolombiyalı yıldızın ayrılığına karşı arayışlarını sürdüren yönetim, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Yaz transfer döneminde Çin'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ifade edilmişti.Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu.Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti.Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.
Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletirken, kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi.Çin'de yayın yapan Soho Sports'ta yer alan habere göre; Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtilirken devre arasında bu transferin olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.
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