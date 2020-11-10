Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.Sezonun 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkan sarı-kırmızı takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolamıştı.Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Aslan, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Ligin 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek istiyor.Ocak ayında birçok bölgeye yapılacak takviyeyle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de golcü transferi...

Yüksek maliyeti nedeniyle Falcao için gelen teklifleri değerlendirecek olan Cimbom, Diagne'den de istediği katkıyı alamadı.Adı sık sık MLS ekibi Inter Miami ile anılan Kolombiyalı yıldızın ayrılığına karşı arayışlarını sürdüren yönetim, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.