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Galatasaray'dan Ianis Hagi bombası! Rumen basını yazdı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek isteyen kulüpler arasında sarı kırmızılı takımın da olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan Ianis Hagi bombası! Rumen basını yazdı...

Galatasaray'ın Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgilendiği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında yer aldığı öne sürüldü. Romanya Ligi'nde babası Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımında forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı iddia edildi. Hagi de yaptığı açıklamada oğlunun Avrupa'da forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Hagi'nin sahip olduğu Viitorul Constanta forması giyen 20 yaşındaki Ianis, bu sezon 37 maçta 14 gollük performans sergiledi. Romanya'da yayın yapan Digi Sport'un haberine göre Ianis Hagi'yi Galatasaray dahil Avrupa'nın yedi önemli kulübü transfer etmek istiyor. Sevilla, Girona, Basel, Anderlecht, Standard Liege ve Genk bu kulüpler.

Ianis Hagi kimdir?

Gheorghe Hagi'nin 22 Ekim 1998 doğumlu oğlu Ianis Hagi, efsanevi futbolcunun Galatasaray'da futbol oynadığı yıllarda İstanbul'da doğru. Babası gibi Romanya alt yaş milli takımlarında genç yaşından itibaren oynamaya başlayan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen İanis, babasının aksine her iki ayağını da kullanabiliyor. Frikik golleri ve uzaktan şutlarıyla dikkat çeken Ianis, Romanya Viitorul Constanta'da takım kaptanlığı da yapıyor.

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