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Galatasaray'dan milli yıldız için atak! Ahmet Can Kaplan transferi için Ajax ile görüşme yapıldı...

Galatasaray'da Ahmet Can Kaplan için resmi temaslar başladı. Hollanda ekibi Ajax'ın 6.5 milyon euro talep ettiği Milli yıldız için Cimbom şartları zorluyor.

Galatasaray'dan milli yıldız için atak! Ahmet Can Kaplan transferi için Ajax ile görüşme yapıldı...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Victor Osimhen transferinde sona gelen sarı kırmızılılar, savunma transferi için de kolları sıvadı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk savunmada derinlik ve rotasyon sağlamak istiyor. Aslan, daha önce ülkemizde Trabzonspor forması giyen Ahmet Can Kaplan için kulübü Ajax ile resmi temaslara başladı.

AJAX 6.5 İSTEDİ

Galatasaray dan milli yıldız için atak! Ahmet Can Kaplan transferi için Ajax ile görüşme yapıldı... 1

2022 yılı transfer döneminde Trabzonspor’dan Hollanda ekibi Ajax’a 9.5 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu Ajax’da istediği forma şansını pek bulamadığından transfere sıcak bakıyor. Hollanda ekibi ise zararına da olsa oyuncunun transferinden gelir elde etme amacında. Başkan Dursun Özbek ve ekibi yakın zamanda Hollanda'ya giderek bu transferi bitirmek istiyor. Cimbom'un Ahmet Can Kaplan için ayırdığı bütçenin 4-5 milyon euro civarında olduğu gelen bilgiler arasında.

YERLİ OYUNCU SAYISINDA ARTIŞ İSTENİYOR

Galatasaray dan milli yıldız için atak! Ahmet Can Kaplan transferi için Ajax ile görüşme yapıldı... 2

UEFA, 25 kişilik kadroda en az 8 futbolcunun Türkiye'de yetişmiş olmasını istiyor. Kurala göre 4 oyuncu kulüp altyapısından, 4 oyuncu da Türkiye'de yetişmiş olması gerekiyor. UEFA'nın koyduğu kural çerçevesinde geçmiş dönemlerde Avrupa listesine oyuncu kayıt ederken çeşitli zorluklar yaşayan sarı kırmızılılar bu sefer erken önlem almak istiyor. Ahmet Can Kaplan transferinin bu kurallar çerçevesinde mühim olduğunu düşünen Teknik direktör Okan Buruk oyuncunun transferinin bir an evvel bitirilmesini talep ediyor.

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