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Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması! ''Bize de önerildi ama istemedik"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 19:14
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Galatasaray 500 yıla varan bir gelenekten geliyor. Florya ile finansal bağımsızlığını kazanması için önemli. Artık süreç sona yaklaştı. Galatasaray'ın 60 dönümlük bir arazisi var. Bununla ilgili konut projesi düşünülüyor. Adnan başkanımız ihale işini yürütüyor. Galatasaray için en faydalı proje yürütülecek. Buradan gelecek gelirle Galatasaray finansal bağımsızlığını kazanacak." dedi.

Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması! ''Bize de önerildi ama istemedik"
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, NTV'de açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yıldızı Rafa Silva hakkında da konuşan Hatipoğlu, Rafa'nın Galatasaray'a önerildiğini söyledi.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

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"Bugün Icardi'yi bile eleştirmeye başladılar. O bizim en önemli oyuncumuz. Nereden baktığınızla önemli bu. Tabii ki eleştiriler olur. Bunlar insanlara pozitif yansımalı. Haklı ve doğru eleştirileri takip edin buradan bir takım çıkarımlar yapıyor. Yeter ki bunlar hakarete gitmesin. Bu eleştiriler bize güç katıyor."

"RAFA SILVA BİZE ÖNERİLDİ"

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"Rafa Silva gerçekten de hiç gündemimize gelmedi. Biz geçen sezon bitmeden önce Mertens ile sözleşme imzaladık. Aynı mevkiye aynı tarz bir oyuncu alamazdık. Jose Mourinho'nun birçok açıklaması oldu, bunun kaynağının ne olduğunu bilmiyorum ama biz gerçekten de Rafa ile ilgilenmedik. Bize önerildi ama biz yine de ilgilenmedik."

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