Galatasaray'dan Rafa Silva açıklaması! ''Bize de önerildi ama istemedik"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, NTV'de açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yıldızı Rafa Silva hakkında da konuşan Hatipoğlu, Rafa'nın Galatasaray'a önerildiğini söyledi.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Bugün Icardi'yi bile eleştirmeye başladılar. O bizim en önemli oyuncumuz. Nereden baktığınızla önemli bu. Tabii ki eleştiriler olur. Bunlar insanlara pozitif yansımalı. Haklı ve doğru eleştirileri takip edin buradan bir takım çıkarımlar yapıyor. Yeter ki bunlar hakarete gitmesin. Bu eleştiriler bize güç katıyor."

"RAFA SILVA BİZE ÖNERİLDİ"

"Rafa Silva gerçekten de hiç gündemimize gelmedi. Biz geçen sezon bitmeden önce Mertens ile sözleşme imzaladık. Aynı mevkiye aynı tarz bir oyuncu alamazdık. Jose Mourinho'nun birçok açıklaması oldu, bunun kaynağının ne olduğunu bilmiyorum ama biz gerçekten de Rafa ile ilgilenmedik. Bize önerildi ama biz yine de ilgilenmedik."