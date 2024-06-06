Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Okan Buruk imzayı atıyor... İşte o tarih

Galatasaray'da üst üste 2. şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için Sarı-Kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

Resmi kanallardan yapılan açıklamada başarılı teknik adam için Cuma günü imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli çalıştırıcının maaşına da ciddi bir iyileştirme yapıldı. Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan yeni sezonda yıllık 60 milyon TL kazanacak.





