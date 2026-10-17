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Galatasaray'dan sert VAR tepkisi: "Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu'dur"

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin hakkında sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli VAR hakeminin geçmiş kararlarını ve bu sezonki görevlendirmelerini hatırlatarak tepkisini dile getirdi.

Galatasaray'dan sert VAR tepkisi: "Sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu'dur"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, müsabakaya atanan hakem kadrosu sonrası resmi kanallardan sert bir açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda oturacak olan Erkan Engin'in geçmiş dönemdeki kararlarına ve bu sezonki atama istatistiklerine dikkat çekerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yüklendi.

"KAMUOYUNUN HAFIZASINI TAZELEYELİM"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Erkan Engin'in geçmiş maçlardaki kararları hatırlatıldı. Hakemin 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında "hislerini" dinleyip tartışmalı bir VAR müdahalesiyle orta hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ederek Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmesinde rol oynadığı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz sezonda oynanan Fenerbahçe-Karagümrük müsabakasında yine tartışmalı bir VAR müdahalesiyle Fenerbahçe lehine penaltı kararı çıkmasını sağladığı kaydedildi. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde ise Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda hatalı bir kararla hakem Cihan Aydın'ı monitöre çağırdığı, ancak orta hakemin kararını değiştirmediği bir VAR müdahalesine imza attığı vurgulandı.

İSTATİSTİKLERE VE ATAMA SIKLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada Erkan Engin'in bu sezonki görevlendirme istatistiklerine de değinilerek dikkat çeken ayrıntılar paylaşıldı. Tecrübeli hakemin bu maçla birlikte Süper Lig'de 7. kez VAR hakemi olarak görev alacağı ifade edildi. Gençlerbirliği'nin bu sezon 3. kez bir iç saha müsabakasında VAR odasında görevlendirildiği (2 VAR, 1 AVAR) bilgisi verilirken, geçtiğimiz hafta da Gençlerbirliği'nin iç saha müsabakasında AVAR olarak görev yapan hakemin, böylelikle aynı takımın üst üste 2 iç saha maçında VAR odasına atandığının altı çizildi.

"SORUMLU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'DUR"

Galatasaray Spor Kulübü, açıklamasının son bölümünde hakem yönetimini ve karşılaşmayı yakından takip edeceğini belirtti. Sarı-kırmızılı yönetim, "Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz" ifadeleriyle tepkisini noktaladı.

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VAR galatasaray tff
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