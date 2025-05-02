SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
42
42
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Yönetim bizzat devrede... Yıldız ismin menajeri İstanbul'a davet edildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray uzun süredir gündeminde olan isimlerden Granit Xhaka için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar yıldız isim için ilk adımı atarken menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Yönetim bizzat devrede... Yıldız ismin menajeri İstanbul'a davet edildi
Berker İşleyen
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon için kolları erkenden sıvayan Galatasaray ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar bir süredir transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Granit-Xhaka

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın son dönemdeki transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye İsviçreli orta sahanın transferinde de tam yetki verdi. Xhaka transferinde somut bir adım atmak isteyen Gardi, 32 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

GettyImages-2195867452

Bu davetin ardından Galatasaray cephesi ve oyuncu tarafı arasındaki ilk resmi görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek transfer zirvesine Galatasaray yönetiminden de bir ismin katılması bekleniyor.

ALMAN EKİBİ GARANTİ VERDİ

granit-xhaka-2024-schweiz-1046155578h-1718217454-139509

Galatasaray ile Xhaka'nın temsilcisi arasında yapılacak görüşmede sözleşme detayıyla birlikte deneyimli oyuncunun bonservisinin de masaya yatırılması bekleniyor. Xhaka'nın temsilcisi, İstanbul'da belirlenecek bonservis bedelinin Bayer Leverkusen tarafından kabul edileceği yönünde Galatasaray'a garanti verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devler Ligi tarihinde olmaz denen oluyor!Devler Ligi tarihinde olmaz denen oluyor!
New York Knicks, konferans yarı finaline yükseldiNew York Knicks, konferans yarı finaline yükseldi
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Rosier bir bir anlattı! Beşiktaş'ta yaşananlar ağızları açık bıraktı... "Sen adam değilsin, çık dışarı"

Rosier bir bir anlattı! Beşiktaş'ta yaşananlar ağızları açık bıraktı... "Sen adam değilsin, çık dışarı"

Tarihe geçecek! Sara'nın bonservisi belli oldu

Tarihe geçecek! Sara'nın bonservisi belli oldu

NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!

NBA'den açıklama: Ali Koç ile görüştük!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.