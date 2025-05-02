Galatasaray'dan sezonun ilk bombası! Yönetim bizzat devrede... Yıldız ismin menajeri İstanbul'a davet edildi

Yeni sezon için kolları erkenden sıvayan Galatasaray ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar bir süredir transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın son dönemdeki transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye İsviçreli orta sahanın transferinde de tam yetki verdi. Xhaka transferinde somut bir adım atmak isteyen Gardi, 32 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

Bu davetin ardından Galatasaray cephesi ve oyuncu tarafı arasındaki ilk resmi görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek transfer zirvesine Galatasaray yönetiminden de bir ismin katılması bekleniyor.

ALMAN EKİBİ GARANTİ VERDİ

Galatasaray ile Xhaka'nın temsilcisi arasında yapılacak görüşmede sözleşme detayıyla birlikte deneyimli oyuncunun bonservisinin de masaya yatırılması bekleniyor. Xhaka'nın temsilcisi, İstanbul'da belirlenecek bonservis bedelinin Bayer Leverkusen tarafından kabul edileceği yönünde Galatasaray'a garanti verdi.