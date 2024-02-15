Galatasaray'dan Sparta Prag'a maç öncesi olay yaratan yanıt! "Etrafta deve göremiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, Çek ekibinin paylaşımına ses getiren bir yanıt verdi.

Çek ekibi stadyum çevresinden görüntüler paylaşırken bu görsellere Galatasaray resmi İngilizce hesabından bir cevap geldi.

Sarı kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

DEVE GÖRSELLERİ...

Sparta Prag daha önce yaptığı maç paylaşımının Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.

Galatasaray'dan Sparta Prag'a: "Etrafta hiç deve göremiyoruz?????Evimize hoş geldiniz????" https://t.co/KpDlm4aD4x — Mynet Spor (@mynetspor) February 15, 2024







