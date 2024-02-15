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Galatasaray'dan Sparta Prag'a maç öncesi olay yaratan yanıt! "Etrafta deve göremiyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 18:28 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde Çek ekibinin yaptığı paylaşıma olay yaratan bir yanıt verdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, Çek ekibinin paylaşımına ses getiren bir yanıt verdi.

Çek ekibi stadyum çevresinden görüntüler paylaşırken bu görsellere Galatasaray resmi İngilizce hesabından bir cevap geldi.

"ETRAFTA DEVE GÖREMİYORUZ"

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Sarı kırmızılı takım, "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

DEVE GÖRSELLERİ...

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Sparta Prag daha önce yaptığı maç paylaşımının Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.


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