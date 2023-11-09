Galatasaray'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Berisha ile anlaşmak istiyorlar

Galatasaray, Icardi'nin yedeğini arıyor... Arjantinli yıldızın opsiyonu olabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Berisha'nın peşine düştü.

FİZİK GÜCÜ ÖN PLANDA

Okan Buruk'un özellikle istediği fizik gücüne sahip olan Berisha için girişimler resmen başladı. Tecrübeli çalıştırıcının da onay verdiği bu transfer için devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Sezon sonunda yapılacak sözleşmenin ardından kiralık olarak takıma katılması beklenen Berisha'nıns atın alma opsiyonu da bulunacak. Bu sezon Hoffenheim formasıyla 10 maça çıkan Alman oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.





