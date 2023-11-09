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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Berisha ile anlaşmak istiyorlar

09.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray sezon sonu için forvet arayışlarına başladı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen şimdilerde ise Hoffenheim'da top koşturan Mergim Berisha için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek istiyor.

Mergim Berisha

Mergim Berisha

ALM Almanya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Galatasaray, Icardi'nin yedeğini arıyor... Arjantinli yıldızın opsiyonu olabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Berisha'nın peşine düştü.

FİZİK GÜCÜ ÖN PLANDA

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Okan Buruk'un özellikle istediği fizik gücüne sahip olan Berisha için girişimler resmen başladı. Tecrübeli çalıştırıcının da onay verdiği bu transfer için devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

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Sezon sonunda yapılacak sözleşmenin ardından kiralık olarak takıma katılması beklenen Berisha'nıns atın alma opsiyonu da bulunacak. Bu sezon Hoffenheim formasıyla 10 maça çıkan Alman oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

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berisha galatasaray hoffenheim sezon buruk
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