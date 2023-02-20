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Galatasaray'dan Weghorst atağı! Icardi olmazsa devreye girecekler...

20.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla Manchester United'a transfer olan Weghorst sezon sonunda kulübü olan Burnley'e dönüyor. Manchester United'ın sezon sonunda kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Weghorst atağı! Icardi olmazsa devreye girecekler...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası Weghorst olabilir. Icardi'nin ayrılığına karşı önlem almak isteyen sarı-kırmızılılar Manchester United'ın golcüsü Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ PARLAK DEĞİL

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Beşiktaş'tan Manchester United'a geçen Weghorst, yeni takımıyla 6 maça çıktı fakat sadece 1 gol üretebildi. Taraftarın tepkisini alan golcü oyuncu için sezon sonunda ayrılık kesin gibi...

ICARDI OLMAZSA WEGHORST

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Galatasaray'da öncelik Icardi'nin takımda kalması. Fakat; PSG'nin yüksek bonservis talep etmesine karşın yedekte tutulan Weghorst, ikinci hamle olarak bekletiliyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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Mauro Icardi galatasaray weghorst beşiktaş sezon

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