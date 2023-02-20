Galatasaray'dan Weghorst atağı! Icardi olmazsa devreye girecekler...

Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası Weghorst olabilir. Icardi'nin ayrılığına karşı önlem almak isteyen sarı-kırmızılılar Manchester United'ın golcüsü Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ PARLAK DEĞİL

Beşiktaş'tan Manchester United'a geçen Weghorst, yeni takımıyla 6 maça çıktı fakat sadece 1 gol üretebildi. Taraftarın tepkisini alan golcü oyuncu için sezon sonunda ayrılık kesin gibi...

ICARDI OLMAZSA WEGHORST

Galatasaray'da öncelik Icardi'nin takımda kalması. Fakat; PSG'nin yüksek bonservis talep etmesine karşın yedekte tutulan Weghorst, ikinci hamle olarak bekletiliyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

